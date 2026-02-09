Rencontre littéraire avec Denis Infante BP 139 Antibes

Rencontre littéraire avec Denis Infante

Mercredi 11 mars à 16h30, auditorium niveau 0

Médiathèque Albert Camus

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, rencontre suivie d’une séance de dédicaces

BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 19 75 80 info@mediatheque-casa.fr

English :

Wednesday, March 11, 4:30 p.m., auditorium ? level 0

Albert Camus Media Library

Free admission, subject to availability, followed by a book signing

