Rencontre littéraire avec Denis Infante BP 139 Antibes

Rencontre littéraire avec Denis Infante
Début : 2026-03-11 16:30:00
Mercredi 11 mars à 16h30, auditorium niveau 0
Médiathèque Albert Camus
Entrée libre, dans la limite des places disponibles, rencontre suivie d’une séance de dédicaces
BP 139 19 Boulevard Gustave Chancel Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 19 75 80 info@mediatheque-casa.fr
English :
Wednesday, March 11, 4:30 p.m., auditorium ? level 0
Albert Camus Media Library
Free admission, subject to availability, followed by a book signing
