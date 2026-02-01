Rencontre littéraire avec Estelle-Sarah Bulle et Déborah Lévy-Bertherat Maison de Victor Hugo PARIS

La Maison de Victor Hugo vous invite à la rencontre avec l’écrivaine Estelle-Sarah Bulle qui présentera son œuvre dans un entretien avec Déborah Lévy-Bertherat, écrivaine et maîtresse de conférences en Littérature comparée.

Conception et coordination de la master classe d’écriture littéraire de l’ENS

Nathalie Koble et Déborah Lévy-Bertherat

Maison de Victor Hugo

lundi 9 février 2026 à 19h, sur inscription

Venez dialoguer avec Estelle-Sarah Bulle, romancière franco-belge d’origine guadeloupéenne à l’issue de ses ateliers d’écriture menés à la Maison de Victor Hugo.

Le lundi 09 février 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/rencontre-litteraire-ens



