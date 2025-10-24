Rencontre littéraire avec Fawaz Hussain Cosmopolis Nantes

Rencontre littéraire avec Fawaz Hussain Cosmopolis Nantes vendredi 24 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-24 18:00 – 19:30

Gratuit : non Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Par le souffle de Sayat-Nova**, éd. Transboréal 2025** Avec la librairie La Géothèque, venez rencontrer Fawaz Hussain, écrivain et traducteur kurde de langue française, à l’occasion d’une soirée dédiée à la découverte d’un personnage fascinant : Sayat-Nova, grand barde arménien du XVIIIe siècle.Né dans le Nord-Est de la Syrie, Fawaz Hussain s’installe à Paris en 1978 pour y étudier les lettres modernes à la Sorbonne. Un jour de 2022, il est profondément marqué par le film culte La Couleur de la grenade de Sergueï Paradjanov. C’est le point de départ d’une véritable enquête littéraire, une quête passionnée sur les traces de Sayat-Nova, poète et musicien itinérant qui chantait en arménien, en géorgien et en azéri, accompagné de son kamancha.Très vite, Hussain se heurte à une énigme : on sait peu de choses sur la vie et l’œuvre de ce troubadour mythique. Pour combler ce vide, il part en voyage à travers l’Arménie et la Géorgie – de Erevan à Tbilissi, en passant par le monastère de Sanahin et le château de Telavi – à la recherche des traces du barde et de l’âme profonde de la Transcaucasie.À travers ce récit de voyage richement documenté, Fawaz Hussain fait revivre une tradition millénaire, entre musique, poésie et mémoire, et rend hommage à une culture encore méconnue en France.

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr