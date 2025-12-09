Rencontre littéraire avec Feurat Alani Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

En lien avec son fonds thématique « Monde Arabe » et en partenariat avec l’iReMMO, la bibliothèque Naguib Mahfouz vous invite à une rencontre avec Feurat Alani.

Feurat Alani est né en France en 1980, de parents

irakiens. Grand reporter, il a aussi réalisé de nombreux reportages pour

la télévision française avant de fonder sa propre société de

production. Prix Albert-Londres pour Le parfum d’Irak, il est l’auteur d’un premier roman acclamé par la critique, Je me souviens de Falloujah,

prix du roman Version Femina, prix de la littérature arabe, prix

Senghor du premier roman francophone, prix Amerigo Vespucci et finaliste

du prix Goncourt du premier roman.

Son dernier roman Le ciel est immense est une plongée dans l’Irak des années 1960 et 1970, à travers le destin d’Adel, jeune pilote envoyé en URSS avant de disparaître mystérieusement. Trente ans plus tard, son neveu Taymour entreprend de percer ce secret enfoui, affrontant les silences de sa famille et du régime. L’auteur signe une fresque sur la disparition, le deuil et la transmission, où la recherche d’un disparu devient une manière de réconcilier l’histoire intime et la mémoire collective.

Festival Adab « Adab » signifie littérature en arabe et s’écrit » ادب « . Les mots turc («edebiyat») et persan («adabiyat») pour dire littérature sont des dérivés d’ »adab », symbole de la porosité des langues et des mots voyageurs, du Maghreb au Moyen-Orient.

La rencontre sera suivie d’une vente et dédicace avec la librairie Le Monte en l’Air.

Dans le cadre de Adab, festival des littératures contemporaines du Maghreb et Moyen-Orient, la bibliothèque reçoit Feurat Alani, grand reporter, Prix Albert-Londres et auteur.

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

renseignements et réservations auprès de la bibliothèque (mail – téléphone)

Public adultes. A partir de 14 ans.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

https://iremmo.org/adab/ +33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr