Rencontre littéraire avec François de Cornière Chartres

Rencontre littéraire avec François de Cornière

Samedi 2026-03-28 15:30:00

2026-03-28 18:00:00

2026-03-28

Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’association Le chien qui parle invite François de Cornière et son éditeur Castor Astral.

Sur inscription. Places illimitées. Tout public. .

As part of Printemps des Poètes, the association Le chien qui parle invites François de Cornière and his publisher Castor Astral.

