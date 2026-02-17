Rencontre littéraire avec François de Cornière Chartres
Rencontre littéraire avec François de Cornière Chartres samedi 28 mars 2026.
Rencontre littéraire avec François de Cornière
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 15:30:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Dans le cadre du Printemps des Poètes, l’association Le chien qui parle invite François de Cornière et son éditeur Castor Astral.
Sur inscription. Places illimitées. Tout public. .
1 Boulevard Maurice Viollette Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
As part of Printemps des Poètes, the association Le chien qui parle invites François de Cornière and his publisher Castor Astral.
L’événement Rencontre littéraire avec François de Cornière Chartres a été mis à jour le 2026-02-17 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES