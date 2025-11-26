Rencontre littéraire avec Gaëlle Josse Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Ce sera l’occasion de dialoguer avec elle autour de son livre de courtes nouvelles A quoi songent-ils ceux que le sommeil fuit ? aux éditions Noir sur Blanc, qui interroge nos nuits d’insomnies à travers des portraits qui nous ressemblent et son dernier roman De nos blessures un royaume aux éditions Buchet Chastel, l’histoire d’un retour vers la vie.

La rencontre sera suivi d’une vente/dédicace.

« A quoi songent-ils ceux que le sommeil fuit ? » « Quelques éclats demeurent au milieu des heures profondes, en veille. Parfois une silhouette immobile se détache sur le rectangle éclairé. À quoi songent-ils, tous ceux que le sommeil fuit ? À quelle part de leur histoire, de leur mémoire, à quels absents parlent-ils en silence ? C’est l’heure des aveux, des regrets, des impatiences, des souvenirs, de l’attente. Ce sont les heures où le cœur tremble, où les corps se souviennent, peau à peau avec la nuit. On ne triche plus. Ce sont les heures sentinelles de nos histoires, de nos petites victoires, de nos défaites. Que racontent ces silhouettes silencieuses à la grande nuit bleue ? »

On rencontrera ici des femmes, des hommes, des couples, des enfants, portraits intenses de vies ordinaires, tous reflets de notre humanité et de nos vacillements. à travers ces microfictions, Gaëlle Josse poursuit cette écoute ultrasensible de nos vies qu’elle nous offre de livre en livre, au plus juste des émotions qui les traversent.

« De nos blessures un royaume » 7 jours, 1000 kilomètres. Agnès, danseuse, tourne un jour le dos à sa vie. Elle part. Un périple lent, un itinéraire sans logique apparente. Dans quel but ? Dans son sac, il y a un livre. Il est la raison de ce voyage qui la conduit à l’autre bout de l’Europe. Continuer à vivre exige parfois d’étranges détours. Dans ce nouveau roman, on retrouve la sensibilité de Gaëlle Josse. Elle signe ici un texte bouleversant et lumineux sur la quête de soi. C’est aussi une déclaration d’amour aux livres, à la littérature, et à toutes les vies de papier qui nous rendent un peu plus vivants

A l’occasion des Nuits de la lecture 2026, nous avons le plaisir d’accueillir Gaëlle Josse, femme de lettres, venue à l’écriture par la poésie.

Le jeudi 22 janvier 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

https://www.education.gouv.fr/les-nuits-de-la-lecture-9968 +33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr