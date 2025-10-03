Rencontre littéraire avec Gaelle Josse Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Rencontre littéraire avec Gaelle Josse Salle Jeanne d’Arc Le Croisic vendredi 3 octobre 2025.

Rencontre littéraire avec Gaelle Josse

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Rencontre littéraire avec Gaelle Josse, dans le cadre de son ouvrage De nos blessures un royaume (éditions Buchet-Chastel)

Résumé du livre

7 jours, 1000 kilomètres. Agnès, danseuse, tourne un jour le dos à sa vie. Elle part. Un périple lent, un itinéraire sans logique apparente. Dans quel but ? Dans son sac, il y a un livre. Il est la raison de ce voyage qui la conduit à l’autre bout de l’Europe. Continuer à vivre exige parfois d’étranges détours. Dans ce nouveau roman, on retrouve la sensibilité de Gaëlle Josse. Elle signe ici un texte bouleversant et lumineux sur la quête de soi. C’est aussi une déclaration d’amour aux livres, à la littérature, et à toutes les vies de papier qui nous rendent un peu plus vivants.

Biographie de l’auteur

Venue à l’écriture par la poésie, Gaëlle Josse publie son premier roman, Les heures silencieuses, en 2011 aux éditions Autrement, suivi de Nos vies désaccordées en 2012 et de Noces de neige en 2013. Ces trois titres ont remporté plusieurs récompenses, dont le prix Alain-Fournier et le prix national de l’Audio lecture en 2013 pour Nos vies désaccordées. Le dernier gardien d’Ellis Island a été un grand succès et a remporté, entre autres récompenses, le prix de Littérature de l’Union européenne. Une longue impatience a remporté le Prix du public du Salon de Genève, le prix Simenon et le prix Exbrayat. Une femme en contre-jour a reçu le prix Terres de Paroles 2020 et le prix Place ronde du livre photographique. Ce matin-là, paru en 2021, et La nuit des pères, paru en 2022, ont également rencontré une très large audience. La plupart de ses romans sont traduits dans de nombreuses langues et étudiés dans les lycées. Gaëlle Josse est diplômée en droit, en journalisme et en psychologie clinique. Après quelques années passées en Nouvelle-Calédonie, elle travaille à Paris et vit en région parisienne.

Entrée libre, en partenariat avec la librairie Les Cerfs-Volants. .

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre littéraire avec Gaelle Josse Le Croisic a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT44