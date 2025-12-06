Rencontre littéraire avec Julien Fyot Bibliothèque Médiathèque de Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
En décembre, la médiathèque de Chamonix accueille l’auteur Julien Fyot pour échanger autour de son premier roman Décrochages .
Bibliothèque Médiathèque de Chamonix 99 rte de la Patinoire Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 34 82 mediatheque@cc-valleedechamonixmb.fr
In December, the Chamonix media library welcomes author Julien Fyot to discuss his first novel Décrochages .
