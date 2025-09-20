Rencontre littéraire avec Julien Solonel, auteur de « la France vue par les vétérinaires » École nationale vétérinaire d’Alfort Maisons-Alfort

Rencontre littéraire avec Julien Solonel, auteur de « la France vue par les vétérinaires » Samedi 20 septembre, 17h00 École nationale vétérinaire d’Alfort Val-de-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Lecture-rencontre avec Julien Solonel, journaliste, autour de son livre « La France vue par les vétérinaires », dans le spectaculaire amphithéâtre Fragonard.

Chef du service Société du journal Le Parisien, Julien Solonel s’est livré à une grande enquête auprès de vétérinaires sur tout le territoire. Il en a tiré une radioscopie inédite et originale de la profession, publiée aux éditions Buchet-Chastel. Il viendra presenter sa démarche et son livre dans l’un des lieux emblématiques de l’école vétérinaire, l’amphithéâtre d’anatomie.

École nationale vétérinaire d’Alfort 7 avenue du Général-de-Gaulle 94700 Maisons-Alfort Maisons-Alfort 94700 Val-de-Marne Île-de-France 01 43 96 71 00 http://www.vet-alfort.fr L’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort est un établissement public et administratif d’enseignement supérieur et de recherche sous tutelle du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Elle entretient des liens forts avec l’Université Paris-Est, l’Anses, l’INRA, l’INSERM.

L’école s’est implantée dès 1766 dans le petit hameau d’Alfort, à deux lieues de Paris. Au cours de ses deux siècles et demi d’existence, elle s’est développée sur les 11 hectares qui formaient son site d’origine et est maintenant au coeur de la ville de Maisons-Alfort (Val-de-Marne).

De nouvelles thématiques l’ont amené à implanter, à distance de son site principal, en concertation avec les Régions d’accueil, deux centres thématiques consacrés au grands herbivores. Gratuit, contrôle vigipirate

