Rencontre littéraire avec Juliette Rousseau, autrice et éditrice, Bibliothèque Aimé Césaire Paris

Dans son dernier roman Péquenaude, publié en septembre 2024 aux éditions Cambourakis, l’autrice

et narratrice nous fait partager son ressenti et son quotidien sur les liens

qu’elle entretient avec le vivant, la campagne, son territoire, les traditions

et la langue du Pays Gallo.

Elle y creuse ses mots remplis de douleur et de

sensibilité dans un territoire marqué par l’agro-industrie et l’abandon des

partis progressistes. Elle nous offre une nouvelle écoute du corps et de la

nature.

Résumé de l’éditeur

À l’examen il y a les

mots : péquenaud, plouc, beauf, cul-terreux. Campagnard. Je

remarque : même dans les insultes, je n’existe pas. Mais en les

féminisant, je glisse une première pierre à l’édifice du retour. Péquenaude. Un

vent chaud dans les troènes, une haleine de stabule. Il faut savoir de quelle

rugosité on émerge, pour en sentir le goût en bouche.

Après

le succès de La Vie têtue, Juliette Rousseau continue de creuser les liens

entre corps et territoire. Depuis la campagne agro-industrielle où elle vit,

elle interroge la ruralité, les questions de classe et de genre,

l’industrialisation, la relation au vivant, l’enfance, les traditions, la

transmission… Dans une langue puissante et bouleversante, elle explore ce que signifie habiter une terre abîmée.

Présentation de l’autrice

Autrice et éditrice, Juliette Rousseau dirige la

collection de poésie des éditions du commun.

Aux éditions Cambourakis elle a

publié Lutter ensemble (2018), pour de nouvelles complicités politiques (2018), La Vie têtue (2022) et Péquenaude (2024).

Lien Cambourakis : Péquenaude – Éditions Cambourakis – https://www.cambourakis.com/tout/sorcieres/pequenaude/

Lien Instagram de

l’autrice : https://www.instagram.com/juliette.mhrousseau/

Cette rencontre sera suivie d’une vente et d’une dédicace avec la Librairie Flora Lit

La Bibliothèque Aimé Césaire vous invite à une rencontre littéraire exceptionnelle et passionnante avec Juliette Rousseau

Le vendredi 27 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes.

Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris

Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)

Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)

Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr



