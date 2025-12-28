Rencontre littéraire avec Juliette Rousseau, autrice et éditrice, Bibliothèque Aimé Césaire Paris
Rencontre littéraire avec Juliette Rousseau, autrice et éditrice, Bibliothèque Aimé Césaire Paris vendredi 27 mars 2026.
Dans son dernier roman Péquenaude, publié en septembre 2024 aux éditions Cambourakis, l’autrice
et narratrice nous fait partager son ressenti et son quotidien sur les liens
qu’elle entretient avec le vivant, la campagne, son territoire, les traditions
et la langue du Pays Gallo.
Elle y creuse ses mots remplis de douleur et de
sensibilité dans un territoire marqué par l’agro-industrie et l’abandon des
partis progressistes. Elle nous offre une nouvelle écoute du corps et de la
nature.
Résumé de l’éditeur
À l’examen il y a les
mots : péquenaud, plouc, beauf, cul-terreux. Campagnard. Je
remarque : même dans les insultes, je n’existe pas. Mais en les
féminisant, je glisse une première pierre à l’édifice du retour. Péquenaude. Un
vent chaud dans les troènes, une haleine de stabule. Il faut savoir de quelle
rugosité on émerge, pour en sentir le goût en bouche.
Après
le succès de La Vie têtue, Juliette Rousseau continue de creuser les liens
entre corps et territoire. Depuis la campagne agro-industrielle où elle vit,
elle interroge la ruralité, les questions de classe et de genre,
l’industrialisation, la relation au vivant, l’enfance, les traditions, la
transmission… Dans une langue puissante et bouleversante, elle explore ce que signifie habiter une terre abîmée.
Présentation de l’autrice
Autrice et éditrice, Juliette Rousseau dirige la
collection de poésie des éditions du commun.
Aux éditions Cambourakis elle a
publié Lutter ensemble (2018), pour de nouvelles complicités politiques (2018), La Vie têtue (2022) et Péquenaude (2024).
Lien Cambourakis : Péquenaude – Éditions Cambourakis – https://www.cambourakis.com/tout/sorcieres/pequenaude/
Lien Instagram de
l’autrice : https://www.instagram.com/juliette.mhrousseau/
Cette rencontre sera suivie d’une vente et d’une dédicace avec la Librairie Flora Lit
La Bibliothèque Aimé Césaire vous invite à une rencontre littéraire exceptionnelle et passionnante avec Juliette Rousseau
Le vendredi 27 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-27T20:00:00+01:00
fin : 2026-03-27T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-27T19:00:00+02:00_2026-03-27T21:00:00+02:00
Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris
Métro -> 13 : Plaisance (Paris) (201m)
Bus -> 59 : Vercingétorix – Rouvier (Paris) (162m)
Vélib -> Pierre Larousse – Raymond Losserand (73.10m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-aime-cesaire-1732 +33145412474 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Aimé Césaire et trouvez le meilleur itinéraire