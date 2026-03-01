Rencontre littéraire avec Kaleb Erdmann Maison Heinrich Heine Paris

Kaleb Erdmann lit des extraits de son roman Die Ausweichschule,

qui figurait en 2025 sur la Shortlist du prix du livre allemand. Dans

cette autofiction, l’auteur retrace son expérience de la fusillade dans

une école d’Erfurt en 2002 et se demande comment cette expérience

violente peut être transposée dans la littérature.

Dans le cadre de cet événement organisé par le programme des lecteurs

et lectrices du DAAD, un concours national d’écriture est également

organisé. Les deux textes gagnants seront récompensés et présentés à

cette occasion.

Rencontre littéraire autour du roman « Die Ausweichschule » avec l’auteur Kaleb Erdmann, qui figurait en 2025 sur la Shortlist du prix du livre allemand.

Le jeudi 26 mars 2026

de 19h30 à 19h30

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-26T20:30:00+01:00

fin : 2026-03-26T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-26T19:30:00+02:00_2026-03-26T19:30:00+02:00

Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris

https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/die-ausweichschule/ https://fb.me/e/7rUjBmWOS https://fb.me/e/7rUjBmWOS



Afficher la carte du lieu Maison Heinrich Heine et trouvez le meilleur itinéraire

