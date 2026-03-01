Rencontre littéraire avec Kaleb Erdmann Maison Heinrich Heine Paris
Kaleb Erdmann lit des extraits de son roman Die Ausweichschule,
qui figurait en 2025 sur la Shortlist du prix du livre allemand. Dans
cette autofiction, l’auteur retrace son expérience de la fusillade dans
une école d’Erfurt en 2002 et se demande comment cette expérience
violente peut être transposée dans la littérature.
Dans le cadre de cet événement organisé par le programme des lecteurs
et lectrices du DAAD, un concours national d’écriture est également
organisé. Les deux textes gagnants seront récompensés et présentés à
cette occasion.
Le jeudi 26 mars 2026
gratuit
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Maison Heinrich Heine 27c Bd Jourdain 75014 Paris
https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/die-ausweichschule/ https://fb.me/e/7rUjBmWOS https://fb.me/e/7rUjBmWOS
