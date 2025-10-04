Rencontre littéraire avec Karim Miské Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

En lien avec sa collection sur l’Afrique, la bibliothèque Naguib Mahfouz reçoit Karim Miské. Il est né à Abidjan et est l’auteur de 2 polars dont les histoires se déroulent dans le XIXè et XXè arrondissement de Paris.

Écrivain et réalisateur, Karim Miské vit et travaille à Paris.

Son premier roman, Arab Jazz a remporté en 2012 le Grand Prix de littérature policière. Pour Arte, Il a signé les séries historiques La Chine, rêves et cauchemars, Décolonisations et Juifs et musulmans, si loin si proches. Revenu au roman en 2023 avec La Situation, il travaille à un nouveau polar dont le héros sera un détective privé racisé.

La rencontre sera suivie d’une vente.

Bibliothèque Couronnes Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Belleville Paris Île-de-France

Biblis en folie 2025

Karim Miské