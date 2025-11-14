Rencontre littéraire avec Karine Boucher, marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille
Rencontre littéraire avec Karine Boucher, marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» Vendredi 14 novembre, 18h30 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord
Entrée libre
Début : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T19:30:00
Fin : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T19:30:00
Rencontre littéraire avec Karine Boucher pour son livre « De toutes mes forces,renaître : des violences conjugales à l’handisport de haut niveau ». L’autrice est la marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» qui aura lieu le vendredi 21 novembre.
Avec l’association Osons le féminisme.
médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France
De toutes mes forces, renaître : des violences conjugales à l’handisport de haut niveau
Karine Boucher_copyright Estelle Carlier