Rencontre littéraire avec Karine Boucher, marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille

Rencontre littéraire avec Karine Boucher, marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» Vendredi 14 novembre, 18h30 médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T19:30:00

Fin : 2025-11-14T18:30:00 – 2025-11-14T19:30:00

Rencontre littéraire avec Karine Boucher pour son livre « De toutes mes forces,renaître : des violences conjugales à l’handisport de haut niveau ». L’autrice est la marraine de la course et randonnée «#STOP aux violences faites aux femmes» qui aura lieu le vendredi 21 novembre.

Avec l’association Osons le féminisme.

médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin 205 bis, rue Faubourg de Roubaix Lille 59110 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

De toutes mes forces, renaître : des violences conjugales à l’handisport de haut niveau

Karine Boucher_copyright Estelle Carlier