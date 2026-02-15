Rencontre littéraire avec la famille Brès Rue des frères Barenne Mauléon-Licharre

Rencontre littéraire avec la famille Brès

Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : 2026-02-20

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

La médiathèque a le plaisir de vous inviter à Mauléon.

Après une brève présentation des auteurs du livre Une famille en chemin , édité chez Transboréal, Justine et Romain Brès aborderont ce que les écrivains.aines-voyageur.euses ont apporté à leur expérience de voyage et d’écriture. Et s’il suffisait aussi de se laisser capter par la beauté des mots pour trouver le voyage au cœur du quotidien ? Après la présentation, un temps d’échange est prévu avant de partager le verre de l’amitié. Vente-dédicace de l’ouvrage avec la librairie Tandem. .

Rue des frères Barenne Médiathèque Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 78 88

English : Rencontre littéraire avec la famille Brès

