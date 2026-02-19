Rencontre littéraire avec la jeune auteure Leyna Guérit Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Rencontre littéraire avec la jeune auteure Leyna Guérit

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

La médiathèque a le plaisir de vous inviter à découvrir la toute première nouvelle de Leyna, une jeune autrice pleine de talent et d’enthousiasme .. Renseignements 05 46 75 50 14

The media library is delighted to invite you to discover the very first short story by Leyna, a talented and enthusiastic young author … Information 05 46 75 50 14

