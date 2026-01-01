Rencontre littéraire avec Laurent Delmas Lux Scène Nationale Valence Valence
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme
Début : 2026-01-21 18:00:00
fin : 2026-01-21 19:00:00
2026-01-21
Rencontre avec Laurent Delmas, journaliste et critique de cinéma, auteur de nombreux ouvrages sur le 7ème Art et animateur sur France Inter.
Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com
English :
Interview with Laurent Delmas, journalist and film critic, author of numerous books on the 7th Art and presenter on France Inter.
