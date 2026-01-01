Rencontre littéraire avec Laurent Delmas Lux Scène Nationale Valence Valence

Rencontre littéraire avec Laurent Delmas

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21 18:00:00

fin : 2026-01-21 19:00:00

Date(s) :

2026-01-21

Rencontre avec Laurent Delmas, journaliste et critique de cinéma, auteur de nombreux ouvrages sur le 7ème Art et animateur sur France Inter.

.

Lux Scène Nationale Valence 36 Bd. du Général de Gaulle 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 82 44 15 reservation@lux-valence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interview with Laurent Delmas, journalist and film critic, author of numerous books on the 7th Art and presenter on France Inter.

L’événement Rencontre littéraire avec Laurent Delmas Valence a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme