Rencontre littéraire avec l’auteur de Heliosphera, Fille des abysses, Wielfried N’Sonde Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

Rencontre littéraire avec l’auteur de Heliosphera, Fille des abysses, Wielfried N’Sonde

Jeudi 5 mars 2026 de 18h30 à 21h. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-05 18:30:00

fin : 2026-03-05 21:00:00

Date(s) :

2026-03-05

Venez assister à une rencontre littéraire avec Wielfried N’Sonde, auteur de Heliosphera, Fille des abysses. Vous pourrez également participer à une observation de plancton pêché le soir même.

Venez assister à une rencontre littéraire avec Wielfried N’Sonde, auteur de Heliosphera, Fille des abysses. Vous pourrez également participer à une observation de plancton pêché le soir même.



Héliosphéra, fille des abysses

— Wilfried N’Sondé (Actes Sud, collection Mondes sauvages) est un roman singulier où l’infiniment petit devient grandiose et poétique. Dans ce récit étonnant, l’auteur nous invite à plonger au cœur des océans pour suivre les destins croisés de personnages aussi inattendus qu’attendrissants Héliosphéra et Xanthelle, deux êtres microscopiques en quête d’amour et de symbiose dans les profondeurs du Pacifique, un ballon de plastique dérivant à travers les mers, et Ollanta, une jeune chercheuse embarquée sur une expédition océanographique de Tara au large du Chili.



Un chef d’oeuvre poétique et philosophique !



Et en plus, on observera des planctons en direct !

Ce soir là, nous allons plonger… sans quitter le Vieux-Port. A travers un microscope, nous découvrirons un monde invisible à l’œil nu celui du plancton.



Ces êtres minuscules, presque impalpables, dérivent au gré des courants. Pourtant, ils sont parmi les plus grands soutiens de la vie sur Terre. Ils produisent une part essentielle de l’oxygène que nous respirons, nourrissent les poissons, les baleines, et soutiennent toute la chaîne du vivant. Dans une simple goutte d’eau, c’est un univers foisonnant qui s’anime formes étranges, transparences délicates, architectures géométriques, mouvements lents et gracieux.



Observer le plancton, c’est changer d’échelle. C’est accepter d’être émerveillé par l’infiniment petit. C’est comprendre que le fragile est fondamental, que le discret est indispensable. Sous nos yeux, un monde entier s’offre à nous — un monde ancien, vibrant, essentiel.



Ce soir là, nous allons regarder autrement. Et peut-être, en contemplant ces minuscules êtres, ressentir plus profondément notre lien avec l’océan et avec la vie elle-même.



Participation à l’atelier Prix libre et conscient



Non accessible aux personnes à mobilité réduite (deuxième étage sans ascenseur). .

Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a literary encounter with Wielfried N’Sonde, author of Heliosphera, Fille des abysses. You can also take part in a plankton observation session that evening.

L’événement Rencontre littéraire avec l’auteur de Heliosphera, Fille des abysses, Wielfried N’Sonde Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2026-02-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille