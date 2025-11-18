Rencontre littéraire avec l’auteur Khosraw Mani à Niort Niort

Rencontre littéraire avec l’auteur Khosraw Mani à Niort

Le Patronage Laïque (40 rue de la Terraudière) accueille Khosraw Mani pour une rencontre autour de son nouveau roman Rattraper l’horizon, publié chez Actes Sud.

Une soirée d’échanges et de lecture, ouverte à tous les amoureux des mots.

Entrée libre .

