Rencontre littéraire avec l’auteure Valérie Varenne Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 82 rue du Docteur Seguin Saint-Georges-d'Oléron Charente-Maritime

Rencontre avec Valérie Varenne Un destin hors du commun Vendredi 28 février 2026 à 10h30 Entrée libre

+33 5 46 75 50 16 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English :

Meeting with Valérie Varenne: An extraordinary destiny: Friday, February 28, 2026 at 10:30 a.m. Free admission

