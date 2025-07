Rencontre littéraire avec l’écrivain Thierry Lamarque Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Début : Lundi 2025-07-21 18:00:00

2025-07-21

Médi@tlantique, la médiathèque municipale de Saint-Georges-d’Oléron, propose à ses lecteurs une rencontre littéraire avec l’écrivain « Thierry Lamarque ».

Chéray 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 75 50 14 mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

English : Literary encounter with writer Thierry Lamarque

Médi@tlantique, the municipal media library in Saint-Georges-d?Oléron, invites its readers to a literary encounter with the writer « Thierry Lamarque ».

German : Literarische Begegnung mit dem Schriftsteller Thierry Lamarque

Médi@tlantique, die städtische Mediathek in Saint-Georges-d?Oléron, bietet ihren Lesern eine literarische Begegnung mit dem Schriftsteller « Thierry Lamarque » an.

Italiano :

Médi@tlantique, la biblioteca multimediale comunale di Saint-Georges-d’Oléron, propone ai suoi lettori un incontro letterario con lo scrittore Thierry Lamarque.

Espanol : Encuentro literario con el escritor Thierry Lamarque

Médi@tlantique, la biblioteca multimedia municipal de Saint-Georges-d’Oléron, propone a sus lectores un encuentro literario con el escritor Thierry Lamarque.

