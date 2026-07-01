Rencontre littéraire avec Marc Hédrich, Médiathèque, Le Lamentin

Informations pratiques

Rencontre littéraire avec Marc Hédrich Samedi 4 juillet, 10h00 Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Médiathèque 44 Rue Hardy de St Omer Le Lamentin Martinique Le Lamentin 97232 Martinique +596 596 51 77 88

De l’affaire Aubéry à l’affaire Aliker : chronique de justice coloniale