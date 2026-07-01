AGENDA · Le Lamentin
Rencontre littéraire avec Marc Hédrich, Médiathèque, Le Lamentin
samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque · Le Lamentin
Informations pratiques
Rencontre littéraire avec Marc Hédrich Samedi 4 juillet, 10h00 Médiathèque
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Médiathèque 44 Rue Hardy de St Omer Le Lamentin Martinique Le Lamentin 97232 Martinique +596 596 51 77 88
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