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Rencontre littéraire avec Marc Hédrich, Médiathèque, Le Lamentin

samedi 4 juillet 2026 · Médiathèque · Le Lamentin

Rencontre littéraire avec Marc Hédrich, Médiathèque, Le Lamentin

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Lieu
Médiathèque
Adresse
44 Rue Hardy de St Omer Le Lamentin Martinique
Ville
97232 Le Lamentin

Rencontre littéraire avec Marc Hédrich Samedi 4 juillet, 10h00 Médiathèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-04T16:00:00+02:00 – 2026-07-04T18:00:00+02:00

Médiathèque 44 Rue Hardy de St Omer Le Lamentin Martinique Le Lamentin 97232 Martinique +596 596 51 77 88
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