Rencontre littéraire avec Michel Moatti romancier Saures Entraygues-sur-Truyère

accompagnée d’une projection de documents d’enquête. Roman policier, true crime et thriller suivi d’un échange avec le public. Organisée par la bibliothèque d’Entraygues.

Docteur en sociologie des médias, maître de conférences à l’université de Montpellier et ancien journaliste, Michel Moatti a été correspondant de l’agence de presse britannique Reuters, et a vécu à Londres au début des années 1990. Il a signé son premier roman en 2013 aux Éditions Hervé Chopin, Retour à Whitechapel, La véritable histoire de Jack l’Éventreur, fruit d’une recherche de près de trois années dans les archives victoriennes.

En 2017, Michel Moatti publie Tu n’auras pas peur à travers lequel il revient à l’investigation ; ce thriller contemporain remporte le prix Polar 2017 du meilleur roman francophone au festival de Cognac.

Michel Moatti s’est spécialisé dans l’écriture de romans très documentés et basés sur des faits réels.

Darwin, le dernier chapitre est son 11e roman paru aux éditions Hervé Chopin : ce roman d’aventure dévoile les mystères du voyage du jeune Darwin, qui a inspiré sa théorie révolutionnaire sur l’évolution des espèces.

Darwin, le dernier chapitre a reçu le Prix Max-Gallo du Roman historique en décembre 2024 ainsi que le Prix Brittany-Ferries dans le cadre du festival Étonnants Voyageurs en 2025.

Rebecca Dans l’ombre d’Hollywood, son 14ème roman, sort en poche aux Éditions 10/18 ce printemps 2026. .

