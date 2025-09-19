Rencontre littéraire avec Olivier Bordaçarre Librairie A La Page. Vichy
Rencontre littéraire avec Olivier Bordaçarre
Librairie A La Page. Librairie A La Page, 5 rue Sornin, Vichy Vichy Allier
Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:30:00
2025-09-19
Olivier Bordaçarre nous présentera ses deux derniers romans, » Un amour d’Elise » et » La disparition d’Hervé Snout ».
Librairie A La Page. Librairie A La Page, 5 rue Sornin, Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 59 13 33 lgv-alapage@wanadoo.fr
English :
Olivier Bordaçarre will present his two latest novels, « Un amour d’Elise » and « La disparition d’Hervé Snout ».
German :
Olivier Bordaçarre wird seine beiden neuesten Romane « Un amour d’Elise » und « La disparition d’Hervé Snout » vorstellen.
Italiano :
Olivier Bordaçarre presenterà i suoi due ultimi romanzi, « Un amour d’Elise » e « La disparition d’Hervé Snout ».
Espanol :
Olivier Bordaçarre presentará sus dos últimas novelas, « Un amour d’Elise » y « La disparition d’Hervé Snout ».
