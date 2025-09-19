Rencontre littéraire avec Olivier Bordaçarre Librairie A La Page. Vichy

Librairie A La Page. Librairie A La Page, 5 rue Sornin, Vichy Vichy Allier

Début : 2025-09-19 18:00:00
fin : 2025-09-19 19:30:00

2025-09-19

Olivier Bordaçarre nous présentera ses deux derniers romans,  » Un amour d’Elise » et  » La disparition d’Hervé Snout ».
English :

Olivier Bordaçarre will present his two latest novels, « Un amour d’Elise » and « La disparition d’Hervé Snout ».

German :

Olivier Bordaçarre wird seine beiden neuesten Romane « Un amour d’Elise » und « La disparition d’Hervé Snout » vorstellen.

Italiano :

Olivier Bordaçarre presenterà i suoi due ultimi romanzi, « Un amour d’Elise » e « La disparition d’Hervé Snout ».

Espanol :

Olivier Bordaçarre presentará sus dos últimas novelas, « Un amour d’Elise » y « La disparition d’Hervé Snout ».

