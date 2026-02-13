Rencontre littéraire avec Pierre Lemaitre, Cinéma Cosmos, STRASBOURG

Rencontre littéraire avec Pierre Lemaitre Mercredi 25 mars, 18h00 Cinéma Cosmos Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T18:00:00+01:00 – 2026-03-25T19:15:00+01:00

Fin : 2026-03-25T18:00:00+01:00 – 2026-03-25T19:15:00+01:00

Événement gratuit sur inscription via notre site internet, billetterie ci-dessus

Pierre Lemaitre est à Strasbourg pour une rencontre exceptionnelle autour de son livre Les Belles Promesses aux éditions Calmann-Lévy.

Pour cette occasion, la rencontre aura lieu dans la grande salle du cinéma Le Cosmos (3 rue des Francs-Bourgeois) suivie d’une séance de dédicaces au 1er étage du cinéma.

Tout commence par un incendie, un bébé… et un sanglier.

Paris est transformé par des travaux titanesques, le cœur d’un homme est écartelé, le monde rural menacé, des femmes sortent de l’oubli, et les membres de la famille Pelletier, toujours plus proches de nous, marchent inexorablement vers leur destin. Au terme d’un effroyable dilemme moral, ce sera l’effondrement ou l’apothéose.



Par bonheur, le chat Joseph veille encore.

Passionnant, déchirant, enthousiasmant.

Un grand roman de Pierre Lemaitre.

Les romans de Pierre Lemaitre ont été récompensés par de nombreux prix littéraires nationaux et internationaux. Après l’immense succès du Grand Monde, du S_ilence et la Colère_, et d’Un avenir radieux, il clôt avec Les Belles Promesses sa plongée mouvementée et jubilatoire dans les Trente Glorieuses.

Venez découvrir Les Belles Promesses de Pierre Lemaitre publié aux éditions Calmann-Lévy

Photographie : ©Bruno Levy

Cinéma Cosmos 3 rue des Francs-Bourgeois,STRASBOURG STRASBOURG 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.com/e/billets-rencontre-litteraire-avec-pierre-lemaitre-1982511447106 »}] [{« link »: « https://www.librairie-kleber.com/listeliv.php?base=allbooks&form_recherche_avancee=ok&auteurs=pierre%20lemaitre »}, {« link »: « https://www.librairie-kleber.com/livre/9782702191477-les-belles-promesses-pierre-lemaitre/ »}]

