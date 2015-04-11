Rencontre Littéraire avec Samira El Ayachi Roubaix

Roubaix

Rencontre Littéraire avec Samira El Ayachi

94 rue Léon Marlot Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une rencontre littéraire.

Samedi 11 avril à 15h

Au Centre Culturel du Monde Arabe

94 rue Léon Marlot, Roubaix

Samira El Ayachi sera à l’honneur et viendra échanger avec le public autour de son ouvrage Madame Bovary, ma mère et moi .

Une exploration intime et universelle des liens entre littérature, identité et héritage.

Rencontre animée par Najma El Bakkali.

Un rendez-vous littéraire riche en émotions et en échanges.

Ouvert à toutes et à tous.

Venez nombreux partager ce moment unique.

Infos [info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

03 20 02 57 21

Le Centre Culturel du Monde Arabe vous invite à une rencontre littéraire.

Samedi 11 avril à 15h

Au Centre Culturel du Monde Arabe

94 rue Léon Marlot, Roubaix

Samira El Ayachi sera à l’honneur et viendra échanger avec le public autour de son ouvrage Madame Bovary, ma mère et moi .

Une exploration intime et universelle des liens entre littérature, identité et héritage.

Rencontre animée par Najma El Bakkali.

Un rendez-vous littéraire riche en émotions et en échanges.

Ouvert à toutes et à tous.

Venez nombreux partager ce moment unique.

Infos [info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

03 20 02 57 21 .

94 rue Léon Marlot Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France info@ccma.fr

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English :

The Centre Culturel du Monde Arabe invites you to a literary encounter.

Saturday April 11th at 3pm

At the Centre Culturel du Monde Arabe

94 rue Léon Marlot, Roubaix

Samira El Ayachi will be on hand to discuss her book Madame Bovary, ma mère et moi with the public.

An intimate and universal exploration of the links between literature, identity and heritage.

Hosted by Najma El Bakkali.

A literary event rich in emotion and exchange.

Open to all.

Come and share this unique moment.

Info: [info@ccma.fr](mailto:info@ccma.fr)

03 20 02 57 21

L’événement Rencontre Littéraire avec Samira El Ayachi Roubaix a été mis à jour le 2026-04-08 par Hauts-de-France Tourisme