Rencontre littéraire avec Sébastien Joanniez Centre culturel du Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux

Rencontre littéraire avec Sébastien Joanniez

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Gratuit

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

Depuis 2001, le festival littéraire itinérant Les Petites Fugues est une invitation à la découverte d’auteurs francophones de littérature contemporaine, chaque année en novembre, au cœur des campagnes et communes de la région Bourgogne-Franche-Comté. Il invite chaque année une vingtaine d’écrivains à sillonner la région durant quinze jours, pour plus d’une centaine de rencontres, avec des publics variés, organisées en étroit partenariat avec les acteurs du territoire, qu’ils soient culturels, scolaires, ou encore sociaux.

Les collégiens de Louis Bouvier et le public grandvallier auront la chance et le plaisir d’accueillir l’écrivain Sébastien Joanniez.

Né en 1974, Sébastien Joanniez est auteur et comédien, il lit à haute voix ses textes et joue sur les scènes des spectacles pour tous les publics. Publiés dans différentes maisons d’édition (Rouergue, Sarbacane, Espaces 34, Color Gang, Théâtrales, Gros Textes, L’Étagère du Bas, Pastel), ses textes alternent littérature jeunesse et adultes, roman, théâtre, poésie, essai, album, chronique de voyage, cinéma, opéra, chanson, marionnettes. Certains de ses textes sont récompensés (Prix J’aime lire au Salon du livre de Montreuil, Prix Collidram, Mention spéciale Prix Vendredi 2022, etc.) et/ou traduits dans le monde entier.

Organisé par l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat avec le Collège Louis Bouvier, le Centre Culturel et la librairie Le Grenier Fort.

Entrée libre. .

Centre culturel du Grandvaux 8 place Simone Veil Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 34 64 97 centreculturel@lagrandvalliere.fr

