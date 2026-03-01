Rencontre littéraire avec Sébastien Smirou à la Maison de Victor Hugo Maison de Victor Hugo PARIS

Sébastien Smirou est écrivain et psychanalyste.

Il a commencé par écrire de la poésie, notamment Mon Laurent (P.O.L, 2003), avant de se tourner vers la prose de fiction et de non-fiction.

Il a traduit plusieurs auteurs

depuis l’américain, l’italien ou l’allemand.

Il a également été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, en 2016-2017.

Ses livres, dont le dernier, Capsule Bakary (2025),

sont principalement publiés aux éditions P.O.L.

Conception et coordination de la master classe d’écriture littéraire de l’ENS

Nathalie Koble et Déborah Lévy-Bertherat

Maison de Victor Hugo

Lundi 30 mars 2026 à 18h15, entrée gratuite sur inscription

À l’issue de sa master classe d’écriture littéraire auprès des étudiant.e.s de l’École normale supérieure, l’écrivain Sébastien Smirou présentera son œuvre dans un entretien avec Nathalie Koble, professeure de langue et littérature françaises

Le lundi 30 mars 2026

de 18h15 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/rencontre-litteraire-avec-sebastien-smirou



