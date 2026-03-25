Rencontre littéraire avec Sébastien Smirou Maison de Victor Hugo PARIS

Sébastien Smirou

est écrivain et psychanalyste.

Il a commencé par écrire de la poésie, notamment Mon Laurent (P.O.L, 2003), avant de se tourner vers la prose de fiction et de non-fiction.

Il a traduit plusieurs auteurs depuis l’américain, l’italien ou l’allemand.

Il a également été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, en 2016-2017.

Ses livres, dont le dernier, Capsule Bakary (2025), sont principalement publiés aux éditions P.O.L.

Nathalie Koble

est professeure de langue et littérature françaises à l’Ecole normale supérieure (Paris) et à l’Ecole polytechnique (Palaiseau).

Ses travaux portent sur la littérature médiévale et la mémoire du Moyen Age dans la littérature et la création contemporaines.

Une part importante de ses recherches et de son enseignement est consacrée à la poésie et à sa traduction, du Moyen Age à aujourd’hui, et à l’écriture créative

À l’issue de sa master classe d’écriture littéraire auprès des étudiant.e.s de l’École normale supérieure, l’écrivain Sébastien Smirou présentera son œuvre dans un entretien avec Nathalie Koble, professeure de langue et littérature françaises à l’Ecole normale supérieure.

Le lundi 30 mars 2026

de 18h15 à 19h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T21:15:00+02:00

fin : 2026-03-30T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-03-30T18:15:00+02:00_2026-03-30T19:30:00+02:00

Maison de Victor Hugo 6 place des Vosges 75004 PARIS

https://www.maisonsvictorhugo.paris.fr/paris/actualites/rencontre-litteraire-avec-sebastien-smirou



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