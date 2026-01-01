RENCONTRE LITTÉRAIRE LIBRAIRIE DES THERMES Bagnères-de-Luchon

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Le Planning Familial du Comminges vous invite à une rencontre des autrices et illustratrice de la bande-dessinée Ras le Viol, Esther Meunier et Léa Castor.

Ras le viol vient répondre à une question cruelle mais réelle comment faire reculer les violences sexuelles ?

Dans nos quotidiens, dans l’actualité, dans nos discussions personnelles et même professionnelles… elles sont partout. Les victimes et les féministes se démènent pour lutter contre la culture du viol et la culture de l’inceste, contre l’omerta, contre l’impunité. Et pourtant, un sentiment d’impuissance généralisée persiste la justice semble inefficace et aucune réponse valable n’est apportée par la société à ce problème, qui relève de la santé publique.

Esther Meunier (journaliste) et Léa Castor (autrice de BD et illustratrice) ont donc décidé de s’allier pour enquêter et restituer des pistes de solutions en dessins. L’objectif un peu fou faire réfléchir le plus de personnes possibles pour faire mieux, collectivement, contre les violences sexuelles.

Parce qu’elles sont convaincues qu’il n’y a pas de fatalité, Esther et Léa ont pensé cette BD comme une porte d’entrée vers les questions de société que posent les violences sexuelles ainsi qu’une fenêtre sur l’espoir de les endiguer.

Cela promet d’être une rencontre très enrichissante, parlez-en autour de vous ! .

English :

Planning Familial du Comminges invites you to a meeting with the authors and illustrator of the comic strip Ras le Viol, Esther Meunier and Léa Castor.

Ras le viol answers a cruel but real question: how can we reduce sexual violence?

