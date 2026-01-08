RENCONTRE LITTÉRAIRE Square Bordes Balaruc-les-Bains

RENCONTRE LITTÉRAIRE

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Venez participer à une rencontre avec Laurine Roux, autour de son cinquième roman Trois fois la colère aux éditions du Sonneur. En partenariatavec La Nouvelle Librairie Sétoise.Tout public. Sur inscription. .

Square Bordes 1 rue Romaine Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 43 23 45

