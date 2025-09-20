Rencontre littéraire Bibliothèque départementale de La Réunion Saint-Denis

Rencontre littéraire Samedi 20 septembre, 17h00 Bibliothèque départementale de La Réunion

Patio des auteurs

Rencontre littéraire en présence de Lisiane Bernadette Thomas au tour de son ouvrage « Pour que reviennent les papillons »

Bibliothèque départementale de La Réunion 173 bis rue Jean Chatel – 97400 Saint-Denis Saint-Denis 97476 Saint-Jacques La Réunion La Réunion

