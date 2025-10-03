Rencontre littéraire Médiathèque de Biscarrosse Biscarrosse

Médiathèque de Biscarrosse 165 rue Jules Ferry Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

L’association Amitié France-Québec, en partenariat avec ALCA Nouvelle-Aquitaine, vous invite à une rencontre avec l’autrice et illustratrice Julie Delporte, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage Les grandes oreilles, publié aux éditions de la Pastèque.

Elle reviendra sur son parcours singulier entre littérature, bande dessinée et journal intime dessiné, et partagera un regard sensible sur son œuvre, entre Québec et Europe.

Rencontre modérée par Aimée Ardouin.

La rencontre sera suivie d’un échange avec le public et d’une séance de dédicaces. .

