Rencontre littéraire Bruno Mabille Association Colophon Grignan

Rencontre littéraire Bruno Mabille Association Colophon Grignan samedi 1 novembre 2025.

Rencontre littéraire Bruno Mabille

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-01 20:00:00

Date(s) :
2025-11-01

Rencontre littéraire en présence de BRUNO MABILLE pour son livre « Et maintenant ? »
Discussion animée par Chantal Bonnemaison
  .

Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16  colophon2@orange.fr

English :

Literary encounter with BRUNO MABILLE for his book « Et maintenant? »
Discussion moderated by Chantal Bonnemaison

German :

Literarische Begegnung in Anwesenheit von BRUNO MABILLE für sein Buch « Et maintenant? »
Diskussion, moderiert von Chantal Bonnemaison

Italiano :

Discussione letteraria con BRUNO MABILLE sul suo libro « Et maintenant?
Discussione moderata da Chantal Bonnemaison

Espanol :

Debate literario con BRUNO MABILLE sobre su libro « Et maintenant?
Debate moderado por Chantal Bonnemaison

L’événement Rencontre littéraire Bruno Mabille Grignan a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes