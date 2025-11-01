Rencontre littéraire Bruno Mabille Association Colophon Grignan
Rencontre littéraire Bruno Mabille Association Colophon Grignan samedi 1 novembre 2025.
Rencontre littéraire Bruno Mabille
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan Drôme
Début : 2025-11-01 18:30:00
fin : 2025-11-01 20:00:00
2025-11-01
Rencontre littéraire en présence de BRUNO MABILLE pour son livre « Et maintenant ? »
Discussion animée par Chantal Bonnemaison
Association Colophon 3 Place Saint Louis Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 46 57 16 colophon2@orange.fr
English :
Literary encounter with BRUNO MABILLE for his book « Et maintenant? »
Discussion moderated by Chantal Bonnemaison
German :
Literarische Begegnung in Anwesenheit von BRUNO MABILLE für sein Buch « Et maintenant? »
Diskussion, moderiert von Chantal Bonnemaison
Italiano :
Discussione letteraria con BRUNO MABILLE sul suo libro « Et maintenant?
Discussione moderata da Chantal Bonnemaison
Espanol :
Debate literario con BRUNO MABILLE sobre su libro « Et maintenant?
Debate moderado por Chantal Bonnemaison
