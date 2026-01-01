RENCONTRE LITTÉRAIRE CÉCILE LADJALI Port-Vendres

RENCONTRE LITTÉRAIRE CÉCILE LADJALI

1 Rue Arago Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17 17:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Dans ce stabat mater poignant, tendu entre prière et cri, Cécile Ladjali explore une nouvelle fois le langage entre théâtre, poésie et confession spirituelle comme seul espace de salut face à l’inconcevable perte de l’enfant.

1 Rue Arago Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 07 90 03 89

English :

In this poignant stabat mater , tense between prayer and cry, Cécile Ladjali once again explores language between theater, poetry and spiritual confession as the only means of salvation in the face of the inconceivable loss of a child.

