Rencontre littéraire Christian Morin Espace des Libertés Aubagne

Rencontre littéraire Christian Morin

Mardi 4 novembre 2025 à partir de 18h. Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 18:00:00

fin : 2025-11-04

Date(s) :

2025-11-04

Christian Morin présente son autobiographie J’ai tant de choses à vous raconter . Dessinateur, clarinettiste, comédien, il nous raconte ses 1001 vies dans une autobiographie choc. Entretien conduit par Elsa Charbit, suivi d’une séance de dédicace.

Dans cette autobiographie vive et généreuse, Christian Morin retrace ses mille vies grande voix de radio et figure de la télévision, ancien présentateur de La Roue de la fortune , mais aussi dessinateur de presse, clarinettiste de jazz et comédien au théâtre et au cinéma. Au fil des pages, il partage ses souvenirs et ses rencontres avec des personnalités aussi diverses que Charles Aznavour, Coluche, Michèle Morgan, Annie Cordy, Alain Delon ou encore Julien Doré. .

Espace des Libertés Avenue Antide Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98

English :

Christian Morin presents his autobiography J’ai tant de choses à vous raconter . Draughtsman, clarinettist, comedian, he tells us about his 1001 lives in a shock autobiography. Interview conducted by Elsa Charbit, followed by a book signing.

German :

Christian Morin stellt seine Autobiografie J’ai tant de choses à vous raconter (Ich habe Ihnen so viel zu erzählen) vor. Der Zeichner, Klarinettist und Schauspieler erzählt uns in seiner schockierenden Autobiografie von seinen 1001 Leben. Das Gespräch führte Elsa Charbit, gefolgt von einer Signierstunde.

Italiano :

Christian Morin presenta la sua autobiografia J’ai tant de choses à vous raconter . Disegnatore, clarinettista e attore, racconta le sue 1001 vite in questa autobiografia di grande impatto. Intervista condotta da Elsa Charbit, seguita dalla firma del libro.

Espanol :

Christian Morin presenta su autobiografía J’ai tant de choses à vous raconter . Dibujante, clarinetista y actor, nos cuenta sus 1001 vidas en esta dura autobiografía. Entrevista realizada por Elsa Charbit, seguida de firma de libros.

L’événement Rencontre littéraire Christian Morin Aubagne a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile