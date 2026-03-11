Rencontre littéraire Clémence Marque Librairie Martin Delbert Agen

Rencontre littéraire Clémence Marque

Librairie Martin Delbert 85 Boulevard de la République Agen

Clémence Marque sera à la librairie Martin-Delbert le jeudi 9 avril à 19h pour présenter son livre Faire sans. Elle aborde l’industrie pharmaceutique et propose des solutions pour un système de soins plus autonome.

Nous avons le plaisir de recevoir Clémence Marque à la librairie Martin-Delbert le jeudi 9 avril à 19h, pour la sortie de son livre Faire sans. Clémence Marque est docteure en pharmacie et chercheuse en résilience sanitaire. Elle explique le fonctionnement de l’industrie pharmaceutique et propose des solutions pour un système de soins moins dépendant. Elle aborde des questions comme la fabrication des médicaments et leur disponibilité. Cette enquête plaide pour une production locale de médicaments essentiels, plus autonome et éthique. .

English : Rencontre littéraire Clémence Marque

Clémence Marque will be at the Martin-Delbert bookshop on Thursday April 9 at 7pm to present her book Faire sans. She discusses the pharmaceutical industry and proposes solutions for a more autonomous healthcare system.

