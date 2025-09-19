Rencontre littéraire « De l’autre côté de la vie » Fabrice Humbert Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Rencontre littéraire « De l’autre côté de la vie » Fabrice Humbert

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-09-19 18:30:00

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Rencontre littéraire avec Fabrice Humbert, dans le cadre de son ouvrage De l’autre côté de la vie (éditions Calmann-Lévy)

Le vendredi 19 septembre 2025 à 18h30

Salle Jeanne d’Arc

Gratuit

En partenariat avec la libraire Les Cerfs-Volants

Un homme parle. Il raconte sa fuite hors de Paris, avec ses deux enfants. La ville, en proie à la guerre civile, est en feu.

Il veut rejoindre une République du Jura sans doute illusoire. Dans un pays dévasté par le conflit, sa seule mission doit être de préserver les siens de la cruauté.

La route, parcourue en voiture, à dos d’âne et souvent à pied, sera longue. Elle sera semée de dangers mortels, illuminée par la beauté de certaines rencontres. À travers champs, à travers bois, il tâche de se raccrocher à ce qu’il peut conserver d’humanité et d’amour.

Ce roman haletant aux allures de conte ou de rêve évoque autant notre pays que l’itinéraire d’un homme vers l’essence de la vie. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

