Rencontre littéraire dédicaces de Annelise Wendling Niederbronn-les-Bains

Rencontre littéraire dédicaces de Annelise Wendling Niederbronn-les-Bains vendredi 31 octobre 2025.

Rencontre littéraire dédicaces de Annelise Wendling

2 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Institutrice à la retraite, Annelise Wendling vient d’éditer son 3ème roman intitulé S’envoler malgré l’orage . L’auteure dédicacera son roman à la mairie de Niederbronn-les-Bains

Institutrice à la retraite, Annelise Wendling vient d’éditer son 3ème roman intitulé S’envoler malgré l’orage . Aujourd’hui, elle est prête à y croire à cette légende de la cigogne. Pourquoi ne devrait-on pas espérer l’impossible, attendre un miracle ? Depuis qu’elle sait Iryna enceinte, elle prépare fébrilement la venue du nourrisson. Une sororité particulière lie Iryna l’Ukrainienne à Lydia l’Alsacienne, fortes toutes les deux d’une résistance à l’adversité et d’une résilience incroyable. La GPA, un thème de société actuel, sert de fil conducteur à ce roman où l’auteure poursuit le récit de la vie de Lydia, l’un des personnages de son deuxième roman L’arbre de la colère .

L’auteure dédicacera son roman à la mairie de Niederbronn-les-Bains (salle du Conseil Municipal, place de l’Hôtel de Ville). 0 .

2 place de l’Hôtel de Ville Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

English :

Annelise Wendling, a retired schoolteacher, has just published her 3rd novel, entitled S?envoler malgré l’orage . The author will be signing her novel at the Niederbronn-les-Bains town hall

German :

Die pensionierte Lehrerin Annelise Wendling hat gerade ihren dritten Roman mit dem Titel S?envoler malgré l’orage veröffentlicht. Die Autorin wird ihren Roman im Rathaus von Niederbronn-les-Bains signieren

Italiano :

Insegnante in pensione, Annelise Wendling ha appena pubblicato il suo terzo romanzo, intitolato S?envoler malgré l’orage ( Volare nonostante la tempesta ). L’autrice firmerà il suo romanzo presso il municipio di Niederbronn-les-Bains

Espanol :

Profesora jubilada, Annelise Wendling acaba de publicar su 3ª novela, titulada S’envoler malgré l’orage ( Volar a pesar de la tormenta ). La autora firmará su novela en el ayuntamiento de Niederbronn-les-Bains

L’événement Rencontre littéraire dédicaces de Annelise Wendling Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte