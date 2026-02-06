Rencontre littéraire Désinvoltes Librairie La Curieuse Arudy

Rencontre littéraire Désinvoltes

Librairie La Curieuse 5 rue de l'Eglise Arudy Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2026-03-06

fin : 2026-03-06

2026-03-06

Dès 12 ans. À l’occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes célébrée le 8 mars, le réseau de lecture BibliOssau vous invite à des rendez-vous pour valoriser la parole des femmes, réfléchir à l’égalité et célébrer la

créativité féminine. Les quatre autrices de Désinvoltes , Fanny, Mélusine, Zoé et Amandine, vous feront découvrir des extraits de leur livre poèmes discrets, poésie sensible, explosive, fables et slam… il y en aura pour tous les goûts ! Le livre, mis en page par Jean-Marc Saint Paul, est publié à la Maison des éditions. En marge de la lecture dédicaces, discussions et célébration autour d’un apéritif. .

