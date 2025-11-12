Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort Fonfroide Montignac-Lascaux

Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort

Fonfroide Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

Venez rencontrer Loïs Gauthier pour le lancement de son ouvrage Une distillerie sous les noyers publié aux éditions Fanlac

Rencontre, dédicace et dégustation. Découvrez l’histoire de la Distillerie, ses produits, ses saveurs. Ouvert à tous.

Rencontre littéraire à la Distillerie de l’Ort !

Venez rencontrer Loïs Gauthier pour le lancement de son ouvrage Une distillerie sous les noyers publié aux éditions Fanlac

Rencontre, dédicace et dégustation. Découvrez l’histoire de la Distillerie, ses produits, ses saveurs.

Sans réservation .

Fonfroide Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 71 42 91 51

English : Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort

Come and meet Loïs Gauthier for the launch of his book Une distillerie sous les noyers published by Fanlac

Meeting, signing and tasting. Discover the history of the Distillery, its products and flavors. Open to all.

German : Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort

Treffen Sie Lois Gauthier zur Vorstellung ihres Buches Une distillerie sous les noyers , das im Fanlac-Verlag erschienen ist

Treffen, Signierstunde und Verkostung. Entdecken Sie die Geschichte der Destillerie, ihre Produkte und Geschmäcker. Offen für alle.

Italiano :

Venite a conoscere Loïs Gauthier in occasione del lancio del suo libro Une distillerie sous les noyers edito da Fanlac

Incontro, sessione di autografi e degustazione. Scoprite la storia della distilleria, i suoi prodotti e i suoi sapori. Aperto a tutti.

Espanol : Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort

Venga a conocer a Loïs Gauthier en la presentación de su libro Une distillerie sous les noyers publicado por Fanlac

Encuentro, sesión de firmas y degustación. Descubra la historia de la destilería, sus productos y sus sabores. Abierto a todos.

L’événement Rencontre littéraire Distillerie de l’Ort Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-10-30 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère