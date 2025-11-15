Rencontre littéraire Bibliothèque Docelles
Rencontre littéraire Bibliothèque Docelles samedi 15 novembre 2025.
Rencontre littéraire
Bibliothèque 15 de la libération Docelles Vosges
Gratuit
0
Gratuit
Samedi 2025-11-15 09:30:00 - 11:30:00
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 09:30:00
fin : 2025-11-15 11:30:00
Date(s) :
2025-11-15
Présentation du dernier roman L’enfant aux yeux mauves de Jean Louis HANS, écrivain naturaliste.
Rencontre animée par Christian TARANTOLA.Tout public
Bibliothèque 15 de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 83 71 28 49
English :
Presentation of the latest novel L’enfant aux yeux mauves by naturalist writer Jean Louis HANS.
Hosted by Christian TARANTOLA.
German :
Vorstellung des neuesten Romans L’enfant aux yeux mauves von Jean Louis HANS, einem naturalistischen Schriftsteller.
Begegnung unter der Leitung von Christian TARANTOLA.
Italiano :
Presentazione dell’ultimo romanzo L’enfant aux yeux mauves dello scrittore naturalista Jean Louis HANS.
Ospite Christian TARANTOLA.
Espanol :
Presentación de la última novela L’enfant aux yeux mauves del escritor naturalista Jean Louis HANS.
Presentado por Christian TARANTOLA.
