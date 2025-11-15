Rencontre littéraire Bibliothèque Docelles

Rencontre littéraire

Bibliothèque 15 de la libération Docelles Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 11:30:00

Date(s) :

2025-11-15

Présentation du dernier roman L’enfant aux yeux mauves de Jean Louis HANS, écrivain naturaliste.

Rencontre animée par Christian TARANTOLA.Tout public

0 .

Bibliothèque 15 de la libération Docelles 88460 Vosges Grand Est +33 6 83 71 28 49

English :

Presentation of the latest novel L’enfant aux yeux mauves by naturalist writer Jean Louis HANS.

Hosted by Christian TARANTOLA.

German :

Vorstellung des neuesten Romans L’enfant aux yeux mauves von Jean Louis HANS, einem naturalistischen Schriftsteller.

Begegnung unter der Leitung von Christian TARANTOLA.

Italiano :

Presentazione dell’ultimo romanzo L’enfant aux yeux mauves dello scrittore naturalista Jean Louis HANS.

Ospite Christian TARANTOLA.

Espanol :

Presentación de la última novela L’enfant aux yeux mauves del escritor naturalista Jean Louis HANS.

Presentado por Christian TARANTOLA.

L’événement Rencontre littéraire Docelles a été mis à jour le 2025-10-30 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES