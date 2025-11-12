Rencontre littéraire Emma Doude van Troostwijk Munster

Rencontre littéraire Emma Doude van Troostwijk

1 Cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

Mercredi 2025-11-12 18:30:00

2025-11-12 20:00:00

2025-11-12

Venez à la rencontre d’une autrice inspirante et découvrez son univers lors d’un échange privilégié autour de la littérature et de la création.

Rencontre-Dédicaces dans le cadre de la résidence d’écriture organisée par l’association A Livre Ouvert et le Collectif d’auteurs de la Vallée de Munster.

Tout public Gratuit, entrée libre .

English :

Come and meet an inspiring author and discover her world during a privileged exchange around literature and creation.

German :

Lernen Sie eine inspirierende Autorin kennen und entdecken Sie ihre Welt bei einem privilegierten Austausch über Literatur und kreatives Schaffen.

Italiano :

Venite a conoscere un’autrice stimolante e a scoprire il suo mondo in uno scambio privilegiato sulla letteratura e la creazione.

Espanol :

Venga a conocer a una autora inspiradora y a descubrir su mundo en un intercambio privilegiado sobre literatura y creación.

