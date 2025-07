Rencontre littéraire Eric de Kermel Clos des Ruynes Nyons

Rencontre littéraire Eric de Kermel Clos des Ruynes Nyons jeudi 14 août 2025.

Rencontre littéraire Eric de Kermel

Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons Drôme

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Rencontre littéraire, Apéro Book. Livre de Eric de Kermel, L’archipel de Claire. Au Clos des Ruynes, organisé par la Librairie de l’Olivier.

Clos des Ruynes 56 Avenue Paul Laurens Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 04 91 librairie.olivier@club-internet.fr

English :

Literary encounter, Apéro Book. Book by Eric de Kermel, L’archipel de Claire. At Clos des Ruynes, organized by Librairie de l’Olivier.

German :

Literarische Begegnung, Apéro Book. Buch von Eric de Kermel, L’archipel de Claire. In Le Clos des Ruynes, organisiert von der Librairie de l’Olivier.

Italiano :

Incontro letterario, Libro Apéro. Libro di Eric de Kermel, L’archipel de Claire. Al Clos des Ruynes, organizzato dalla Librairie de l’Olivier.

Espanol :

Encuentro literario, Apéro Book. Libro de Eric de Kermel, L’archipel de Claire. En Clos des Ruynes, organizado por la Librairie de l’Olivier.

L’événement Rencontre littéraire Eric de Kermel Nyons a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale