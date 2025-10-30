RENCONTRE LITTÉRAIRE ET DÉDICACE DANIEL MORVAN La Case des Pins Saint-Brevin-les-Pins

jeudi 30 octobre 2025.

RENCONTRE LITTÉRAIRE ET DÉDICACE DANIEL MORVAN

La Case des Pins 10 Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Début : 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Rencontre et dédicace de Daniel Morvan, à l’occasion de la sortie de son livre à quoi rêvent les martyrs ?

Dans la nuit du 29 septembre 1941, un bombardier britannique, touché par la flak à Saint-Nazaire, amerrit en catastrophe dans une baie bretonne. Ses trois aviateurs sont recueillis par Marie de Saint-Laurent, une mère de famille nombreuse, dans son manoir. Ce geste de courage va bouleverser son destin. Au cœur de la Bretagne occupée, un réseau d’évasion prend naissance. Dans ce périple à travers les lieux tragiques de l’Histoire, où parfois chaque pas est un défi à la mort, les captifs se battent pour survivre et préserver leur humanité : oui, les martyrs ont des rêves, qui sont les rêves de leurs frères humains.

Alors que les derniers témoins s’effaçaient, Maguy, fille de Marie de Saint-Laurent, a ouvert à voix haute sa mémoire. Daniel Morvan a recueilli les souvenirs de la centenaire. Inspiré de faits réels, A quoi rêvent les Martyrs est un roman poignant qui explore les thèmes de la résistance, de la mémoire et du sacrifice.

Cette fiction vraie bouleversante dénoue un écheveau de destins croisés, jusqu’au bout des engagements. Roman et acte de transmission, A quoi rêvent les Martyrs est aussi une forme de résistance contre l’oubli et la disparition des témoignages.

Réservation conseillée .

La Case des Pins 10 Place Henri Baslé Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 39 34 75 contact@lacasedespins.fr

