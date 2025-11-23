Rencontre littéraire et historique Montsoult

Rencontre littéraire et historique

Espace l'Orée de l'Isle Montsoult Val-d'Oise

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Conférence-dédicace de Jean-Marc Moriceau.

L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours

.

Espace l’Orée de l’Isle Montsoult 95560 Val-d’Oise Île-de-France chainedevies95@gmail.com

English :

Conference and book signing by Jean-Marc Moriceau.

Man and the Wolf in France from the Middle Ages to the present day

German :

Vortrag mit Buchsignatur von Jean-Marc Moriceau.

Der Mensch und der Wolf in Frankreich vom Mittelalter bis heute

Italiano :

Conferenza e firma del libro di Jean-Marc Moriceau.

L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (L’uomo e il lupo in Francia dal Medioevo a oggi)

Espanol :

Conferencia y firma de libros por Jean-Marc Moriceau.

L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (El hombre y el lobo en Francia desde la Edad Media hasta nuestros días)

