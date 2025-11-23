Rencontre littéraire et historique Montsoult

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Espace l’Orée de l’Isle Montsoult Val-d’Oise

Début : 2025-11-23 15:00:00
2025-11-23

Conférence-dédicace de Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours
Espace l’Orée de l’Isle Montsoult 95560 Val-d’Oise Île-de-France   chainedevies95@gmail.com

English :

Conference and book signing by Jean-Marc Moriceau.
Man and the Wolf in France from the Middle Ages to the present day

German :

Vortrag mit Buchsignatur von Jean-Marc Moriceau.
Der Mensch und der Wolf in Frankreich vom Mittelalter bis heute

Italiano :

Conferenza e firma del libro di Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (L’uomo e il lupo in Francia dal Medioevo a oggi)

Espanol :

Conferencia y firma de libros por Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (El hombre y el lobo en Francia desde la Edad Media hasta nuestros días)

