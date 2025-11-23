Rencontre littéraire et historique Montsoult
Rencontre littéraire et historique Montsoult dimanche 23 novembre 2025.
Rencontre littéraire et historique
Espace l’Orée de l’Isle Montsoult Val-d’Oise
Début : 2025-11-23 15:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Conférence-dédicace de Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours
.
Espace l’Orée de l’Isle Montsoult 95560 Val-d’Oise Île-de-France chainedevies95@gmail.com
English :
Conference and book signing by Jean-Marc Moriceau.
Man and the Wolf in France from the Middle Ages to the present day
German :
Vortrag mit Buchsignatur von Jean-Marc Moriceau.
Der Mensch und der Wolf in Frankreich vom Mittelalter bis heute
Italiano :
Conferenza e firma del libro di Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (L’uomo e il lupo in Francia dal Medioevo a oggi)
Espanol :
Conferencia y firma de libros por Jean-Marc Moriceau.
L’Homme et le Loup en France du Moyen-Âge à nos jours (El hombre y el lobo en Francia desde la Edad Media hasta nuestros días)
