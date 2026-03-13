Rencontre littéraire et musicale autour de Mes nuits canailles Office de tourisme Saint-Georges-de-Didonne
Rencontre littéraire et musicale autour de Mes nuits canailles Office de tourisme Saint-Georges-de-Didonne mardi 14 avril 2026.
Rencontre littéraire et musicale autour de Mes nuits canailles
Office de tourisme Bureau d’information touristique, place de l’église Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 11:00:00
fin : 2026-04-21 12:30:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28
Mes nuits canailles itinéraire d’un musicien entre Bordeaux et Charente-Maritime
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Office de tourisme Bureau d’information touristique, place de l’église Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
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English :
Mes nuits canailles: a musician?s itinerary between Bordeaux and Charente-Maritime
L’événement Rencontre littéraire et musicale autour de Mes nuits canailles Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-03-13 par Royan Atlantique