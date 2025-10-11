RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY salle du Conseil Mairie Sore

RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY salle du Conseil Mairie Sore samedi 11 octobre 2025.

RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY

salle du Conseil Mairie Rue Broustra Sore Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Rencontre littéraire et musicale avec Jean Christophe Charnay, auteur, comédien, compositeur, interprète.

Venez découvrir l’univers d’un artiste éclectique autour de la présentation de ses deux romans Les temps mercurochrome et Le temps des guitares électriques. Biographies romancées de l’auteur foisonnantes d’humour et d’émotion.

La rencontre sera jalonée de petits intermèdes musicaux

Sans réservation.

Manifestation organisée dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes Coeur Haute Lande en partenariat avec la médiatheque de Sore et soutenue par le Département des Landes. .

salle du Conseil Mairie Rue Broustra Sore 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 54 54

English : RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY

German : RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY

Italiano :

Espanol : RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY

L’événement RENCONTRE litteraire et musicale avec JEAN-CHRISTOPHE CHARNAY Sore a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cœur Haute Lande