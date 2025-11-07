Rencontre littéraire et musicale avec Pierre-Henri Allain, Rencontre animée par Alain Le Flohic Au bord du monde Saint-Brieuc

Au bord du monde 52 rue des Bleuets, Plérin Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 19:30:00

2025-11-07

Journaliste honoraire, Pierre-Henri Allain a été durant une trentaine d’années correspondant permanent du quotidien Libération et de l’agence Reuters en Bretagne. Installé à Rennes, il a suivi l’effervescence musicale de la capitale bretonne dans les années 1980 avant de couvrir les principaux évènements survenus dans la région. Son 6e livre, Peter Hammill, le rock indocile , dresse le portrait sensible d’une des figures les plus originales et méconnues de l’histoire des musiques modernes ; une échappée sur les traces d’un artiste doté d’une voix exceptionnelle, à l’œuvre foisonnante, ayant aussi bien inspiré Johnny Rotten que David Bowie.

Pierre-Henri Allain se produit également régulièrement, au chant et à la guitare acoustique, comme leader d’un groupe de reprises punk-folk appelé PH de la Gravelle .

Cette rencontre sera aussi pour lui l’occasion d’interpréter quelques titres de Peter Hammill, et, bien sûr, l’auteur dédicacera son livre à l’issue de ce beau rendez-vous musical et littéraire. .

