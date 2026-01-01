Rencontre littéraire Florence Debove ESPARROS Esparros

Rencontre littéraire Florence Debove

La Bibliothèque pour tous d’Esparros vous propose une rencontre avec Florence Debove, artiste, autrice et bergère. Elle viendra présenter son livre Bergère , dans lequel elle explore le lien de l’homme et son environnement, à travers le pastoralisme.

The Esparros Bibliothèque pour tous invites you to a meeting with Florence Debove, artist, author and shepherdess. She will be presenting her book Bergère , in which she explores the link between man and his environment, through pastoralism.

