Rencontre littéraire La SYNA – Forbach

Rencontre littéraire organisée par Art’Ladies en partenariat avec la Ville une rencontre avec deux médecins-écrivains le Dr Erbstein pour ses livres Les Volets Bleus et le Dr Christian Zix pour son premier roman Paola, à la vie, à l’amore . Cette rencontre littéraire aura lieu à la Syna. Lectures, échanges, entre les auteurs et le public et animation au fil de la soirée par une professeure de françaisTout public

English :

Literary event organized by Art’Ladies in partnership with the town: a meeting with two doctor-writers: Dr. Erbstein for his books Les Volets Bleus and Dr. Christian Zix for his first novel Paola, à la vie, à l’amore . This literary encounter will take place at Syna. Readings, exchanges between authors and the public, and entertainment throughout the evening by a French teacher

